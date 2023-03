Tennis. Under 12: vittoria casalinga per la formazione biancazzurra

Impegno casalingo per i giovani titani nella giornata di Campionato a Squadre Under 12 maschile. Ieri, a San Marino, la formazione biancazzurra targata San Marino Tennis Club ha superato per 3-0 il CT Cesenatico. In singolare Alberto Lonfernini si è imposto su Giacomo Manuzzi per 6-0 6-3, mentre Nicolò Bollini ha avuto la meglio su Giacomo Forti per 6-0 6-1. In doppio, la coppia Bollini – Lonfernini ha vinto per 6-0 6-2 contro Gianmarco Bonoli e Giacomo Bussolotto. Il prossimo impegno, per i biancazzurri, è in programma domenica 2 aprile contro il Galimberti Tennis Team a Cattolica.