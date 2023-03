Tennistavolo: Campionati Italiani assoluti e seconda cat. Cagliari

Sono terminati venerdì 24 marzo i Campionati Italiani Assoluti e seconda categoria di Cagliari per i pongisti del team della nazionale sammarinese, in grande evidenza le prestazioni di Lorenzo Ragni in coppia con l’amico modenese Paolo Bisi, dopo una striscia di cinque successi vince il titolo di Campione d’Italia nella gara di doppio maschile nei seconda categoria, Federico Giardi e Mattias Mongiusti escono nei 16 sconfitti da Cappuccio/ Poma poi semifinalisti, nella gara di singolare Lorenzo Ragni esce nei 16 sconfitto dal compagno di doppio Bisi Paolo poi secondo classificato, Mattias Mongiusti dopo le vittorie con Cordua ed Endrizzi perde due mach contro il vincitore del titolo Marco Cappuccio ed il semifinalista Rocca uscendo nei 32, Federico Giardi inserito in un girone proibitivo con il modenese Gualdi, il compagno di nazionale Ragni ed il pugliese Scardigno, perde il primo match con Gualdi 3:0 poi sfiora l’impresa contro il compagno di nazionale Lorenzo Ragni sprecando un match point sul 2:1 a suo favore perdendo 3:2 poi vince il match con Scardigno 3:1; nel singolo assoluto riservato ai migliori 32 pongisti italiani qualificati Lorenzo Ragni e Mattias Mongiusti entrambi peró eliminati nel girone di qualificazione.

Comunicato stampa

Nazionale sammarinese tennistavolo