Tennistavolo: i risultati della sesta giornata del girone di ritorno dei campionati a squadre

Si è disputata sabato 4 marzo la sesta giornata del girone di ritorno dei campionati a squadre, con il netto successo per 5:2 a S. Elpidio a Mare, i ragazzi della C2 sono matematicamente promossi in C1 nazionale, ora sono sei i punti di vantaggio sulla seconda a due turni dal termine, tre vittorie di Riccardo Tentoni ed una a testa per Daniele Ceccoli ed Andrea Morri; la squadra di D1 va a vincere in casa della capolista Fano per 5:3 e la raggiunge in vetta, sconfitti i giovanissimi della D2 a Pesaro per 5:3.