Tennistavolo, Juvenes: doppio successo a Senigallia

Tennistavolo, Juvenes: doppio successo a Senigallia.

Nel fine settimana si è giocata la sesta giornata di andata dei campionati a squadre di Serie C2 e Serie D1. Trasferta positiva a Senigallia per entrambe le formazioni della Juvenes, che hanno centrato due vittorie nette con il punteggio di 6–1. Risultati che confermano l’eccellente momento del club: la squadra di Serie C2 consolida il primo posto in classifica, mentre la formazione di Serie D1 prosegue la sua corsa nelle zone alte occupando la seconda posizione.

C.s.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: