Tennistavolo: Juvenes serie D2 è campione d’inverno.

Si è giocata sabato 18 dicembre l’ultima giornata del girone di andata dei campionati a squadre, con il sofferto successo per 5:3 del giovane team di serie D2 in trasferta a Fano la giovane squadra Sammarinese è campione d’inverno solitaria in vetta alla classifica, un'altra bella vittoria in trasferta contro il Pesaro per 5:2 è arrivata per la squadra di serie C2 che si mantiene nelle zone alte della classifica al terzo posto, purtroppo sconfitta netta casalinga per 5:0 del team di serie B2 contro Livorno che resta al quinto posto in classifica in piena lotta per non retrocedere.

c.s. Juvenes serie D2

