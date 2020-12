Tennistavolo: primo torneo europeo top 12 junior 1985 San Marino

Nel percorso di avvicinamento alle competizioni internazionali del Tennistavolo sammarinese ricordiamo con emozione un importante evento che si è svolto a San Marino nel 1985. L’European Table Tennis Federation (ETTU) promuove per la prima volta in Europa una nuova gara giovanile , si tratta di un Torneo Europeo di Tennistavolo “ First Europe Junior Ranking Tournament TOP 12 “ una gara riservata ai migliori 12 pongisti maschile e femminile della categoria Junior, 24 atleti e atlete in rappresentanza delle nazioni Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Francia, Germania Federale, Inghilterra, Italia, Yugoslavia, Romania, Russia, Svezia, Ungheria. L’ organizzazione dell’evento viene assegnato alla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) che anzichè scegliere la location in una Città italiana decide, in accordo con la Federazione Sammarinese Tennistavolo (FSTT), di far svolgere l’importante competizione europea a San Marino per far conoscere a livello europeo la giovane FSTT che stava muovendo i primi passi nel suo graduale cammino di crescita. Fu una scelta felice, ponderata e lungimirante della FITET che desiderava aiutare e collaborare con gli amici del Tennistavolo di San Marino. I Dirigenti FSTT del momento molto entusiasti di poter organizzare con la FITET questo evento si impegnarono al meglio nell’organizzazione. L’ETTU inviò sul Titano Mihovil Kapetanic , membro della Commissione Tecnica per visionare l’impianto sportivo, alberghi e quant’altro che risultarono conformi all’evento programmato. Nei giorni 4 e 5 gennaio 1985 si disputò a a San Marino nella Palestra CONS del Centro Sportivo di Serravalle l’atteso evento europeo, la FITET partecipò con i pongisti Lorenzo Nannoni e Giorgia Zampini, il primo TOP 12 fu vinto da Carl Prean (ENG) e Olga Nemes (FRG), arrivarono anche i Dirigenti ETTU con il Presidente europeo Gyorgy Lakatos (HUN), durante la due giorni ci fu anche una esibizione del giovanissimo pongista sammarinese Gabriele Giardi. Raccontiamo anche un aneddoto interessante nella notte del 3 gennaio 1985 San Marino fu coperto da una abbondante nevicata che mise in apprensione gli organizzatori perchè al risveglio del mattino seguente tutte le strade non erano agibili, compresa quella che portava al Centro Sportivo di Serravalle e il TOP 12 iniziò nel pomeriggio anzichè al mattino. Fu una bella esperienza organizzativa per il Tennistavolo sammarinese che ancora oggi ricorda con piacere e tanta gratitudine alla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) che mai dimenticheremo. Nell’anno successivo 1986 durante i lavori del 15th Executive Committe ETTU di Praga (CSSR) la Federazione Sammarinese Tennistavolo (FSTT) entra a fare parte dell’ETTU assieme a Isle of Man essendo stato eletto il nuovo Presidente europeo Mr. Mihovil Kapetanic (YUG) succeduto all’ungherese Lakatos ed in seguito la FSTT diventa anche membro effettivo di International Table Tennis Federation (ITTF).

Gian Battista Silvagni ex Dirigente FSTT



