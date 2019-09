Tennistavolo: World Junior Tour Circuit Zrenjanin Serbia

Continuano le grandi prestazioni dei pongisti sammarinesi a Zrenjanin in Serbia nello JUNIOR WORLD TOUR, dopo la vittoria in doppio Juniores di Mattias Mongiusti ed Andrea Morri sulla coppia russa, nella gara a squadre Juniores vittoria contro la Serbia con due successi su altrettanti incontri per Mattias Mongiusti, precedentemente nel mach con la Tunisia perso per 3:1 prestigioso successo sempre di Mattias Mongiusti n. 508 mondiale contro Ben Attia n. 126, domani ultime gare, in programma il singolo e doppio allievi dove gareggerà Andrea Morri in doppio in coppia con il croato Lozusic.

Comunicato stampa

Tennistavolo San Marino