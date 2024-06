Terza di ritorno, a Serravalle arriva il BSC Grosseto

Da una grossetana all’altra. Il calendario propone, dopo la trasferta in Maremma per affrontare il Bbc, il ritorno a Serravalle col Bsc Big Mat Grosseto. Trittico importante per reagire dopo l’ultimo weekend e per continuare la corsa di testa nel girone A, raggruppamento che vede ora appaiate San Marino e Fortitudo Bologna a quota 15 vinte e 6 perse. Il Bsc, che ha una classifica speculare (6-15), nell’ultimo fine settimana ha vinto una partita con Macerata e all’andata strappò gara2 a Celli e compagni, finendo per perdere le altre due di stretta misura. Si gioca domani, venerdì 21, alle 20.30. Poi doppia partita sabato, con playball alle 16.30 e alle 20.30.

cs Loriano Zannoni