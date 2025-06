Terza edizione del Torneo Internazionale del Titano

Terza edizione del Torneo Internazionale del Titano.

Si è concluso domenica pomeriggio il Terzo Torneo Internazionale del Titano, organizzato dalla Titano Academy, e svoltosi sui campi di Dogana (Under 2013) e Montecchio (Under 2014). Tre giorni di divertimento, fair play e sport per le 22 squadre complessivamente impegnate nella manifestazione, che ha visto trionfare il Pescara per gli Under 2014 e la Lazio negli Under 2013. Come detto, a Montecchio a portarsi a casa la Coppa è il Pescara, che batte il Rimini in una finale molto tirata e che gli abruzzesi (promossi ieri sera in Serie B con la prima squadra) vincono per 1-0. Beffa per i biancorossi, a cui è mancato solo l’acuto finale per chiudere un torneo fatto di sole vittorie. Sul podio, insieme a queste due squadre c’è il Grifone, che nella finalina ha battuto la Vis Pesaro per 4-1. Premi individuali per il portiere del Grifone Leonardo Fausti e per Luka Janku (Pescara) capocannoniere della manifestazione. Per quanto riguarda invece il tabellone “Silver”, dedicato alle squadre che al termine delle gare che hanno stabilito la classifica si sono piazzate dal 5° al 10° posto, la vittoria è andata a Serravalle: la squadra sammarinese ha superato in finale il Santorso agli shoot-out, dopo che la partita era finita 1-1. Si era fermata invece in semifinale l’avventura della Ricchiuti-Scotti Project, sconfitta 8-0 da Serravalle dopo aver superato la Ternana al turno precedente, e del Sampaimola, che ha ceduto 3-1 al Santorso. A Dogana (under 2013) invece a fare festa è la Lazio, che supera abbastanza nettamente l’Empoli all’ultimo atto (3-0). Biancocelesti dilaganti anche in semifinale, dove hanno rifilato 7 gol al Sampaimola, mentre i toscani avevano battuto il Rimini ai rigori. A trionfare nel “Silver” è stata la Ternana, che ha avuto bisogno dei rigori per superare il Santorso, dopo lo 0-0 maturato sul campo. Peraltro, la squadra umbra ha ottenuto il pass per la finalissima sempre ai rigori, dove ha battuto il Grifone (1-1). Più agevole il compito per il Santorso, che aveva vinto 2-0 contro la Ricchiuti- Scotti Project. Semaforo rosso ai quarti per la Virtus, battuta 4-1 dalla Ternana e per l’Aurora Jesi, sconfitta dalla RS per 1-0. Giovanni Galeazzi (Aurora Jesi) e Jacopo Cavina (Sanpaimola) hanno ricevuto il premio come migliori portieri dei tornei “Silver” e Gold”, mentre il laziale Mattia De Francesco è stato il “bomber” della manifestazione, portandosi a casa il premio di capocannoniere. Il Coordinatore della Titano Academy Andy Selva è entusiasta: “Siamo contenti per la buona riuscita del torneo, che ogni anno si dimostra sempre più avvincente, ringraziamo tutti coloro che ci supportano” La Titano Academy ringrazia tutte le Società, i giocatori e i genitori dei ragazzi che hanno affollato le tribune di Dogana e Montecchio e dà appuntamento a tutti alla prossima edizione. Un ringraziamento speciale alla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport; e la Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l'EXPO, l’Informazione e l’Attrazione di Investimenti Turistici per il patrocinio concesso e gli sponsor che ci hanno sostenuto nella realizzazione del torneo: Marlù, Trasforma, Farmaceutica Sammarinese, Titan Wash, Zonzini, Passion Car, SM Impianti, COAL Supermercati, EniLive, Freeshop, Da Noi B&B, Joma, BAC - Banca Agricola Commerciale Sammarinese, Isolpav, Officina del Capello, Carrozzeria e officina Sammarinese CAR, San Marino RTV, IPPO Autonoleggio, Carrozzeria del Titano, Pianeta Luce&Design, Cool Things, Consulenza Assicurativa Sammarinese, B-Drive, Game People, Evox, Match Point, Serramenti Sammarinesi, CopyGraf, ASA Escavazioni Generali.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: