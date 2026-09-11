Terza giornata dello Sport Italiano nel Mondo, gli eventi a San Marino

L’Ambasciata d’Italia a San Marino celebra la terza giornata dello Sport Italiano nel Mondo con un evento di networking realizzato con la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport all’insegna della crescente e sempre più proficua collaborazione fra i due Paesi nell’ambito sportivo. Il Motociclismo ed i grandi eventi - alla vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - saranno quest’anno al centro dell’incontro che vedrà riuniti al Kursaal, l’11 settembre, esponenti politici, sportivi, mondo delle istituzioni e delle imprese, Federazioni e Associazioni di categoria ai più alti livelli. Oltre ad esponenti di Governo ed ospiti internazionali da piccoli Stati dell’Europa, saranno presenti con il loro presidenti, fra le altre, le Federazioni motociclistiche italiana e sammarinese, l’EICMA, la più importante esposizione internazionale delle due ruote settore, l’ANCMA, associazione delle imprese del ciclo, motociclo ed accessori, e numerose aziende di punta nei due Paesi nel settore sportivo e motociclistico con i propri Amministratori delegati o responsabili. Tre panel di interventi approfondiranno il valore delle filiere nel settore motociclistico, il ruolo dell’innovazione tecnologica nei contesti nazionali ed internazionale e quello dei grandi eventi nella loro proiezione sportiva, economica e di miglioramento della competitività. Il tutto all’insegna della passione per le due ruote che ci unisce e che pone Italia e San Marino in vetta alla classifica dei migliori produttori, “consumatori” ed esportatori di motociclismo a livello internazionale.

C.s. - Ambasciata d’Italia a San Marino











