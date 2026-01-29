Terzo posto di categoria GTD per Mattia Drudi alla 24 ore di Daytona

Primo uscita stagionale per i piloti su pista della Scuderia San Marino, con Giacomo Altoè e Mattia Drudi impegnati nella prestigiosa 24h di Daytona, valevole per il campionato Imsa. Mattia Drudi insieme ai compagni Tom Gamble, Zacharie Robichon e Dudu Barrichello hanno concluso al terzo posto di categoria GTD a bordo dell’Aston Martin preparata dall’Heart of Racing team. Nella stessa classe, sedicesima posizione finale per Giacomo Altoè insieme a Casper Stevenson, Henrik Hedman e Matteo Cairoli sulla Chevrolet Corvette del team Drago Speed. Spazio anche all’eSport con Bryan Toccaceli che prenderà parte al campionato iRacing GT3 con la prima gara che verrà disputata sul circuito di Miami. Per lui appuntamento anche con il simulatore Richard Burns Rally con il Rally di Montecarlo.

c.s. Scuderia San Marino







