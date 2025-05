Terzo posto per gli Sport Speciali alla Castellarano Special Cup di calcio

Durante il weekend del 17-18 maggio gli Atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali hanno partecipato alla 3° edizione della “Castellarano Special Cup International” . A rappresentare San Marino erano presenti Gian Luigi Bartolini, Federico Alessandrini, Davide Bernardini, Alex Fiorini, Giampiero Palazzo , i partner Samuele Selva e Federico Giannotti , guidati dal Coach Davide D'Alessandro. Dopo una sofferta vittoria iniziale contro la TSM di Formigine, risolta allo scadere dalla provvidenziale rete di Bartolini, i ragazzi hanno inanellato altre 4 vittorie consecutive: 5-2 sugli UPD Isolotto di Coverciano, 4-3 sulla Polisportiva Olimpia Onlus di Cagliari, 3-1 sull'Olympique Alatais della Corsica e 5-1 sulla squadra di casa Sportinsieme Tigrotti. Nelle partite di finale arriva una sconfitta per 1-0 con la TSM ed un rocambolesco 3-1 con i corsi dell'Alatais. Buon terzo posto complessivo per i ragazzi del Titano e premio per il migliore cannoniere per Gian Luigi Bartolini.