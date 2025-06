“THE SPACE RACE 2” si riconferma tra record di presenze e supercar mozzafiato Oltre 130 auto di lusso hanno sfi lato tra i panorami più suggestivi di San Marino, in una seconda edizione che ha registrato il tutto esaurito.

Auto da sogno, paesaggi affascinanti e l’eco inconfondibile dei motori che risuona tra le strade di San Marino. Si è presentata così la seconda, attesissima edizione di The Space Race, l’esclusivo raduno dedicato alle supercar, che il 21 giugno 2025 ha visto sfi lare oltre 130 vetture sportive di altissimo livello – tra cui Ferrari, Lamborghini, McLaren e Porsche – lungo un percorso iconico.

Partecipazione in crescita e un pubblico internazionale Un successo senza precedenti, con una partecipazione che ha superato nettamente quella dell’edizione precedente, confermando The Space Race come un punto di riferimento non solo per gli appassionati di motori, ma per un pubblico sempre più ampio, portando a scoprire l’evento a più di 500 visitatori.

Ad accompagnare le vetture circa 300 persone inclusi equipaggi da fuori regione e da Svizzera, Olanda e Germania. Diversi ospiti, in città già dal venerdì, sono stati accolti nelle strutture alberghiere locali, consolidando San Marino come meta emergente del turismo esperienziale legato al motorsport. Edizione iconica in collaborazione con RedBull Tra gli ospiti presenti anche noti influencer e content creator del panorama automotive, tra cui Marchettino (oltre 700.000 follower su YouTube), Michael Spampinato e Macchina Gialla, che hanno partecipato all’evento in prima persona a bordo dei loro bolidi, documentando e condividendo l’esperienza sui propri canali.

A rendere ancora più iconica questa seconda edizione, la partnership uffi ciale con Red Bull, che ha portato energia e visibilità all’evento, affi ancata dalla presenza di sponsor e brand locali del mondo supercar. Una rete di collaborazioni che rafforza l’identità della manifestazione e del territorio.

Un’ esperienza immersiva che valorizza il territorio attraverso la passione per i motori, l’innovazione e l’eccellenza L’evento ha preso il via alle ore 14:00 dal San Marino Outlet Experience, dove le auto sono state esposte in due aree esclusive, immerse in un contesto luxury che ha esaltato i colori brillanti delle supercar presenti. Dopo l’accettazione, il corteo ha percorso un itinerario panoramico di due ore, attraversando le Gallerie Storiche della vecchia ferrovia, il centro storico e le colline del circondario, per poi concludersi con l’esposizione fi nale al Parcheggio 7. Il luogo ideale in cui terminare la giornata, concedendosi shopping tra le vie del centro storico e una vista panoramica che si affaccia tra le luci in festa della riviera e Montefeltro.

A seguire, gli ospiti hanno preso parte a cena con DJ set e after dinner presso Campo Bruno Reffi.

L’evento ha goduto del patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo, Segreteria di Stato al Territorio della Repubblica di San Marino e Automobile Club di San Marino, e si inserisce nel calendario uffi ciale degli eventi motoristici Sammarinesi. Fondamentale il supporto delle forze dell’ordine, dei partner tecnici e di tutti gli sponsor.

A San Marino con The Space Race si accende la passione in un connubio perfetto tra turismo, motori e territorio. Un evento che si conferma molto più di un semplice raduno: un’esperienza immersiva da vivere a tutto gas, tra emozioni, rombi di motore e panorami da brivido.

Ulteriori informazioni sul sito https://thespace-race.com/ .

