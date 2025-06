Thomas Marini incanta il Rally Albania 2025: debutto da protagonista per il pilota sammarinese

Il nome di Thomas Marini risuona forte tra le vette e le vallate dell'Albania. Il giovane pilota sammarinese, portacolori della Repubblica di San Marino e membro del corpo della Guardia di Rocca, sta scrivendo un debutto da sogno nel suo primo rally internazionale: il Rally Albania 2025 , in programma dal 7 al 14 giugno. Marini, in sella alla sua Husqvarna del Team Solarys , ha già lasciato il segno nei primi tre giorni di gara, affrontando percorsi durissimi con una determinazione da vero veterano. Degli 80 piloti in gara , è proprio lui a catalizzare l'attenzione: nella prima giornata di domenica, dopo la partenza alle ore 5:20, ha percorso 456 chilometri con ben 4 prove speciali, conquistandole tutte con autorità. Non da meno il Day 2 , quando Thomas ha dominato l'unica prova speciale da 100 chilometri, confermando lo stato di forma e la perfetta sintonia con il mezzo. Oggi, martedì 10 giugno, ha nuovamente primeggiato nelle 3 speciali previste su un totale di 376 chilometri, consolidando la sua posizione tra i migliori del rally. Per Marini, già campione italiano Raid TT 2024 e vice campione italiano Motorally , l'Albania rappresenta il passaggio verso una dimensione più ampia: quella dei grandi rally internazionali. " Mi sto divertendo moltissimo, stiamo percorrendo dei territori con paesaggi spettacolari, la moto è perfetta e il Team Solarys sta facendo di tutto per mettermi nelle condizioni di disputare una bella gara. Manca ancora tanto e sono tanti i km da macinare, ma siamo sulla buona strada per fare bene! ", ha dichiarato con entusiasmo. Con ancora quattro giorni di gara davanti , la sfida è tutt'altro che conclusa. Ma se queste prime tappe sono un indizio del suo potenziale, possiamo aspettarci che Thomas Marini continui a stupire e a farsi spazio tra i grandi del motorally mondiale.

