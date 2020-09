“Ti voglio racing… ma con la mascherina”. Paolo Diana promuove un’iniziativa di sensibilizzazione per la lotta al Covid-19. In occasione del 19° Rallylegend, in programma nella Repubblica di San Marino dall’1 al 4 ottobre, regalerà oltre mille mascherine. L’uso delle mascherine è fondamentale in questo periodo e Paolo Diana, nel suo piccolo, vuole invitare tutti a prevenire la diffusione del coronavirus. “L’emergenza Covid-19 ha segnato ognuno di noi – spiega Paolo Diana – Cosa possiamo fare concretamente per combattere il coronavirus? Distanziamento, igienizzazione ed uso della mascherina. Il Rallylegend sarà una grande festa, da vivere in sicurezza ed ho pensato quindi di regalare le mascherine. È un gesto dal valore simbolico, un messaggio che voglio lanciare agli appassionati, invitandoli a prevenire la diffusione del Covid-19. Ringrazio le aziende che mi sostengono per questa iniziativa, contribuendo all’acquisto delle mascherine”. Intanto Paolo Diana sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per il Rallylegend. Tra pochi giorni svelerà la nuova livrea con i colori Peletto. Domenica, scorsa, invece ha partecipato ad un’iniziativa di beneficienza al Kartodromo Dino Ferrari di Fermo, a favore della piccola Maddalena , una bambina affetta da una malattia rara. Assieme a Paolo Diana, anche Michele Pianosi e Fabio Angelucci, di Pilotiamo Driving School. A tal proposito, il 25 ottobre Diana si cimenterà nuovamente nel ruolo d’istruttore, a Misano. Per informazioni: info@paolodiana.com