Tiro: a San Marino la prima gara del Comitato Regionale Emilia Romagna.

Finalmente si ricomincia, Domenica scorsa, la Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco, ha organizzato una gara Fiarc a San Marino. Dopo tanti mesi, finalmente è ripartita anche l’attività anche per il settore agonistico del tiro istintivo, ed è proprio a San Marino che è stata organizzata la prima gara del Comitato Regionale Emilia Romagna, dalla compagnia dei Lunghi Archi. Gara, a detta degli arcieri presenti, organizzata magistralmente, tiri molto tecnici e difficili da interpretare, che hanno reso la gara molto selettiva, organizzazione perfetta sotto tutti i punti di vista, merito di tutti i ragazzi della compagnia, che si sono prodigati per la buona riuscita. Nonostante il periodo, la risposta degli arcieri è stata importante, in tanti hanno manifestato la volontà di esserci, ma il timore della pandemia, ha frenato le iscrizioni, alla fine comunque, hanno partecipato 80 arcieri provenienti da diverse regioni d’Italia, oltre che dall’Emila Romagna, sono arrivati arcieri anche da Lazio, Marche e Toscana. A fine gara a sorpresa è arrivata ai responsabili della gara, una telefonata dal vice presidente della Fiarc, per ringraziare dell’ottima organizzazione. Dalla Federazione Tiro con l’Arco, va un ringraziamento particolare, alla Segreteria di Stato allo Sport e al Comitato Olimpico di San Marino, per avere autorizzato la gara, in un periodo, dove purtroppo, i contagi sono ancora alti, era una grande sfida, ma tutti gli arcieri e i componenti dell’organizzazione, hanno dato dimostrazione di grande senso di responsabilità. Ora l’attività agonistica, si sposta in Toscana, dal 23 al 25 Aprile, a Massa Marittima, si svolgeranno i Campionati Italiani Bowhunter, ben 9 gli arcieri biancoazzurri, ci sarà da difendere un titolo di Campione Italiano, quello di Maddalena Marcaccini, nella categoria Compound Freestyle e un podio di Marino Bartolini nella categoria Ricurvo, buone frecce quindi alla spedizione Sammarinese.

