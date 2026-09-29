Tiro a segno, assegnati i titoli sammarinesi di specialità pistola a fuoco 25 metri

Tiro a segno, assegnati i titoli sammarinesi di specialità pistola a fuoco 25 metri.

La Federazione Sammarinese Tiro a Segno ha organizzato nel fine settimana il Campionato Sammarinese a Fuoco 25 metri 2026 presso il poligono di tiro ad Acquaviva. Maria Luisa Menicucci ha ottenuto la vittoria nella specialità pistola sportiva calibro 22 con 535 punti, secondo posto per Corrado Marzi e terzo Giorgio Eliseo Paolini. Per Maria Luisa Menicucci è andata a podio anche nella pistola a 10 metri, gara vinta da Corrado Marzi e secondo posto di Giuseppe Macina. Nella pistola sportiva calibro 32 trionfo per Marcello Massaro, completano il podio Giorgio Paolini e Corrado Marzi. Marzi che completa l’en-plein di medaglie con la vittoria anche nella pistola automatica con 446 punti, argento per Giuseppe Macina e bronzo per Giorgio Paolini.

C.s. Cons

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