Tiro a Volo, 5° Memorial "Giuseppe Ceccoli": ecco i vincitori

Nel fine settimana dell’8 e 9 agosto allo stand federale di tiro a volo si è svolto il 5° Memorial “Giuseppe Ceccoli” e Festa del Cacciatore 2026. Nella categoria Tiratori Francesco Baldoni sale sul gradino più alto del podio, mentre Omar Michelotti si aggiudica il titolo nei Cacciatori. Sofia Michelotti vince nelle Lady e nei Junior primo posto per Davide Giardi. Denis Giardi si aggiudica il titolodedicato alla memoria di Giuseppe Ceccoli. “Ringraziamo tutti i partecipanti a questa edizione e in particolare la famiglia Ceccoli per il trofeo che ci hanno donato e gli sponsor che hanno supportato l’evento” hanno commentato i presidenti federali di tiro a volo, Adriano Felici, e Pier Marino Canti della Federazione Sammarinese della Caccia.

Comunicato stampa







