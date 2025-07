Tiro a volo per principianti: la Federazione sammarinese lancia il corso

La Federazione Sammarinese Tiro a Volo annuncia che dal 28 al 30 luglio 2025 si terrà la sesta edizione del corso di avviamento per neofiti alla disciplina sportiva. Il corso si terrà presso la struttura federale situata nella zona industriale La Ciarulla in Via dei Giacinti 24 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, sono ammesse al corso le fasce d’età a partire dai 13 anni compiuti. La Federazione comunica inoltre che i piattelli e cartucce saranno offerte e il partecipante minorenne dovrà essere munito dell’autorizzazione firmata dai genitori. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail fstvsm@gmail.com



c.s. Federazione Sammarinese Tiro a Volo