Titani sul podio ai Regionali Under 16

Buone notizie dalla pesca giovanile. Domenica, a Bologna, si sono svolti i Campionati regionali di pesca al colpo Under 16 con ottimi risultati per i pescatori biancazzurri. Thomas Biordi si è classificato al secondo posto, vedendo sfumare il titolo di campione regionale, a parità di penalità, per miglior piazzamento del vincitore. Terzo posto per Alessandro Ceccaroni, mentre Giovanni Bollini ha chiuso in quinta posizione. Grande soddisfazione per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva.