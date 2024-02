Titano Motorsport al 1° Tuscany Rally

Si riaprono le porte per la nuova stagione rallystica 2024 per la Titano Motorsport. La squadra sammarinese infatti sarà presente al 1° Tuscany Rally, in programma per sabato 17 e domenica 18 febbraio. La gara organizzata da Jolly Racing Team insieme a Deltamania Montalcino, si svolgerà nelle colline di Siena, con assistenza a Buonvconvento ed arrivo a Montalcino. I tre equipaggi della Titano Motorsport si sfideranno su fondo asfaltato, a bordo delle splendide autovetture storiche. Dopo tantissimo tempo lontano da gare vere e proprie torna Luca Moroni che sarà affiancato da Marco Selva a bordo della sua Ford Escort MK1. Anche per quest'anno condivideranno l'abitacolo Nemo Mazza e Marco Cavalli, sulla nera Ford Escort MK2, questa gara sarà per continuare ad apprendere su questo tipo di fondo. Alberto Zoli con alle note Giancarlo Rossini, new entry nella famiglia Titano Motorsport, la quale gli metterà a disposizione una bellissima Ford Escort MK2 da portare sulle strade senesi. L’obiettivo per questa gara era quello di testare la macchina su asfalto ma purtroppo per Bruno Pelliccioni non sarà possibile, a causa dei tempi troppo lunghi nella riparazione della vettura dopo aver avuto problemi al rally dell’adriatico. Il via della competizione è fissato per domenica 18 febbraio da Buonconvento mentre l'arrivo, sempre in giornata, sarà a Montalcino. Saranno ben nove prove totali da disputare per 52 km cronometrati cosi suddivisi: tre prove da ripetersi per tre volte, la prima sarà "Sant'Angelo in colle" di 6,85 km, la seconda "Torrenieri" 5.58 km e la terza "Murlo" di 5.01 km.

c.s. Titano Motorsport

