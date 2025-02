Titano Motorsport al 2° Alpacem rally show

Lo scorso weekend, la Titano Motorsport ha aperto le porte alla sua stagione 2025. Infatti era al 2° Alpacem Rally Show in Slovenia. Con quale miglior macchina si poteva aprire la stagione se non con la Ford Escort a trazione posteriore del team Titano Motorsport. A portarla in gara è stato l’equipaggio completamente friulano composto da Rino Muradore al volante e sul sedile di destra Alex Petrigh. Ad ogni prova speciale miglioravano i loro tempi senza tralasciare lo spettacolo e divertimento, si sono piazzati 13° assoluti comandando la Classe Historic ed ovviamente vincendola. Un breve commento di Muradore: "un evento ben riuscito e con tanto pubblico, per noi è stata una giornata divertente, piacevole e in ottima compagnia". Grazie per esservi affidati alla Titano Motorsport e per averci fatto divertire. Ora aspettiamo la primissima gara Rally Valle del Tevere tra due fine settimana.