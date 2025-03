Titano Motorsport al via del VI Rally della Val D'Orcia

Titano Motorsport al via del VI Rally della Val D'Orcia.



Sta arrivando un nuovo weekend di polvere per la Titano Motorsport, pronta a schierare sei equipaggi al VI Rally storico della Val D’Orcia.

Terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico.

Al via per le quattro ruote motrici abbiamo Stefano Pellegrini che con la sua navigatrice Natascia Biancolin, a bordo della Lancia Delta 16v cercheranno di raccogliere punti preziosi per il 4RM.

Torna il duo Pelliccioni Bruno e Gabrielli Mirco sempre su Ford Escort gruppo 4, insieme ci faranno divertire con i loro inconfondibili traversi senza dimenticarsi del cronometro.

Restiamo sempre sulle “posteriori” con le altre due Ford Escort della Titano Motorsport, rispettivamente gruppo 4 e gruppo 2. Infatti dovranno difendersi da questo agguerrito elenco iscritti, Nemo Mazza e Riccardo Biordi che sono attualmente i leader della classifica 2RM. Mentre con la seconda ritroviamo al volante Simoni Elio e sul sedile di destra sua figlia Roberta, obiettivo sarà divertirsi e godersi al gara.

Sono invece prontissimi a riprendersi una rivincita i prossimi due equipaggi: il primo è Corrado Costa con Domenico Mularoni con la Opel Corsa Gsi in classe 2000, devono riscattarsi di alcune noie avute durante il Rally di Foligno. Mentre il secondo equipaggio è Fantini Marco sempre con Umberto Bollini alle note, cercheranno anche loro di viverci al meglio la gara e di mantenere un buon passo come fatto precedentemente.

La gara prenderà vita sabato 29 marzo con due prove da ripete due volte intervallate da un riordino ed un’assistenza. Le prove sono la “Sarteano” di 7,05 km e la “Catiglioncello del Trinoro”.

Mentre per la giornata successiva ci saranno tre prove da ripetere due volte: la “ Radicofani Francigena” di 8,44 km, la “Radicofani La Roccia” di 3,62 km ed infine la storica “San Casciano dei Bagni - Fihine” di ben 14,15 km. Chilometri complessivi cronometrati saranno di 79,20 su 330,15 totali da percorrere. La partenza sarà dal parco assistenza e l’arrivo sarà previsto a Radicofani per le 15:53. Sì ricorda che le vetture dello storico saranno in coda a quelle del moderno.

Un grandissimo in bocca al lupo a tutti i nostri partecipanti



Comunicato stampa

Titano Motorsport

