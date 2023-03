Titano Motorsport gioca in casa al Rally Bianco Azzurro

La Titano Motorsport è pronta a tornare in gara, ma questa volta i suoi equipaggi si divertiranno su asfalto. Questo sia per quanto riguarda lo storico che per il moderno, e il teatro della contesa sarà il tanto atteso Rally Bianco Azzurro. La gara sará interamente organizzata dalla Scuderia San Marino, la quale si è impegnata veramente tanto per ricevere proprio quest'anno la validità nella Coppa Rally Zona 5. L'evento si terrà l’1 e 2 aprile. Tra le auto moderne troviamo con il numero 37 sulle portiere Lorenzo Ercolani navigato da Daniel Casadei a bordo della Peugeot 208 Rally4. Vettura turbo quindi quest'anno, mentre lo scorso anno nella stessa gara lo avevamo visto su quella aspirata dello stesso modello. Stesso equipaggio, appena formatosi ma giá molto affiatato, è quello composto da Nemo Mazza e Marco Cavalli. Solitamente il loro fondo preferito è la terra, da aggredire con la stupenda Ford Escort MKII, ma la voglia di fare esperienza anche su fondo catramato ha spinto i due ad essere della partita. Questa è ovviamente l'ottica giusta per chi vuole mettersi in gioco ed imparare qualcosa ad ogni gara per migliorarsi. Da sottolineare poi che Nemo affronterà quest'anno tutto il Campionato Italiano Rally Terra Storico, in una categoria in cui si é già distinto e fatto notare fin da subito La gara prenderà il via domenica mattina alle 08:01, con l'uscita del primo concorrente dal parco assistenza per andare ad effettuare tre prove da ripetersi per ben tre volte. La prima sarà "Maiano" di 5,96 km, la seconda sarà "Monte Grimano Terme" di 6,74 km e la terza è "La Casa" di 7,45 km. Saranno previsti due riordini, entrambi nel Piazzale Calcigni a San Marino. Arrivo previsto per il primo concorrente alle 16:10 al Multieventi Sport Domus di Serravalle. Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti.

c.s. Titano Motorsport