Titano Motorsport pronta per il VII Rally Storico della Val d’Orcia

Titano Motorsport pronta per il VII Rally Storico della Val d’Orcia.

Questo weekend la Titano Motorsport sarà presente al primo appuntamento di Campionato Italiano Rally Terra Storico. Saranno ben cinque equipaggi presenti al VII Rally Storico della Val D’Orcia che si sfideranno sulle stupende strade nei dintorno di Radicofani. Con il numero 202, troveremo il duo Pelliccioni Bruno ed Ercolani Lorenzo, sempre a bordo della Ford Escort gruppo quattro, con la quale faranno divertire gli amanti delle 2RM. Subito a seguire con il numero 204 torna il gara Bartolini Sergio navigato da Sansone Massimo anche per loro una Ford Escort MK2. Con il 207 vediamo il giovane sammarinese alla guida di una storica vettura, la Lancia Delta. Michele Pellegrini per l’occasione sarà navigato da Michele Fabbri e competeranno in ottica delle 4RM. Mentre con il 212 sulle fiancate, ci sarà l’Opel Corsa Gsi, portata in gara da Corrado Costa con alle note Samanta Grossi, la quale ritorna sullo sterrato dopo quattro anni dall’ultima gara. Per concludere gli iscritti, troviamo Stefano Camporese che torna in gara dopo un anno di assenza e ha tutta la voglia di riscattarsi divertendosi a bordo della sua Lancia Delta Integrale, sarà affiancato da Giulianelli Cristian. La partenza della gara è prevista per sabato 11 aprile direttamente dalla Z.I. Val di Paglia alle ore 13:31 per la prima vettura del moderno, quindi lo storico sarà a seguire. I concorrenti affronteranno la “Radicofani” di 12,86 km da ripetere per tre volte e l’ultimo passaggio sarà in notturna, mentre per la “Castiglioncello del Trinoro - Sarteano” di 7,05 km sono previsti due passaggi. La seconda giornata di gara, domenica 12, si aprirà con il parco assistenza, per poi andare a percorrere la “San Casciano del Bagni - Fighine” di 13,54 km, poi la “Monte Cetona - Piazze” di 6,83 km e la “Palazzone - Fighine” di 5,73 km, per un totale di 99,15 km cronometrati. L’arrivo sarà a Radicofani circa per le 16:31. Buon divertimento a tutti.

c.s. Titano Motorsport

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