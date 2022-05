Titano MotoSport: Pelliccioni - Gabrielli sul podio al 4° rally storico medio adriatico

Un fine settimana emozionante quello al 4° Rally Storico Medio Adriatico, terzo appuntamento valevole per il CIRTS. Nuova location e nuove prove per questo Rally Adriatico: partenza ed arrivo con il fascino di Urbino a far da sfondo, con i tratti cronometrati dislocati invece tra Cagli e Fossombrone. La Titano Motorsport non ha sfigurato, e si è distinta con ottime prestazioni da parte dei suoi equipaggi. Dopo vari imprevisti è stata la volta del ritorno in gara per Bruno Pelliccioni, con alle note, ovviamente, Mirco Gabrielli. I due sammarinesi hanno preso subito un buon passo piazzandosi 2° assoluti, migliorando il passo ad ogni passaggio senza tralasciare comunque lo spettacolo, a bordo della Ford Escort RS 2000. Le parole di Bruno: “dopo un lungo periodo lontano dalle gare finalmente son tornato, con un bellissimo risultato che vorrei dedicare al Team Power Brothers, i quali mettono sempre in perfette condizioni la vettura. Infatti su ben 12 partenze, 11 sono stati podi, non solo su terra ma anche su asfalto con Nerobutto al Valsugana, complimenti ragazzi.” Fuori per un soffio dalla top ten, al 11° posto assoluto e terzi di 4WD, ha chiuso l’alfiere della Titano Motosport Stefano Pellegrini, affiancato da Samanta Grossi sempre su Lancia Delta 16V. “Prima di tutto faccio i complimenti a “Lucky” che come al solito è stato impeccabile. - commenta Stefano - Ma i complimenti vanno anche all'amico Pelly che anche non avendo degli pneumatici adatti è riuscito a conquistare la seconda piazza assoluta. Ed inoltre, complimenti a tutti gli altri equipaggi del cirts, soprattutto Tonelli e Debbi, ma anche ai Titani Simone ed Elia, Corrado e Domenico. Grandi ragazzi della Titano Motorsport. Un ringraziamento in particolare a Samanta per la pazienza di questi giorni.” Si sono difese egregiamente anche le due “piccoline” del gruppo sammarinese. La prima che troviamo in classifica è la Opel Corsa Gsi portata in gara da Corrado Costa e Domenico Mularoni al 6° posto assoluto e primi di classe. Un commento di Corrado: “il mio pensiero sulla gara non può essere altro che positivo non solo per il piazzamento ma prima di tutto perché il nuovo tracciato dell’Adriatico è veramente bello e vario con tratti molto veloci alternati a parti più lente e strette e tratti con ghiaia dove scivolava molto, un mix di condizioni che ci ha fatto veramente divertire tanto. Inoltre la nostra vettura è andata molto bene e per questo ringrazio Diego del Team Clacson. Un grazie alla Titano Motorsport per l’organizzazione della trasferta.” La seconda si è piazzata egregiamente in 12° piazza assoluta e prima di classe. Parliamk della Citroën AX Sport guidata da Simone Gasperoni, con il giovane Elia Albani sul sedile di destra. Simone ci lascia un piccolo commento: “un ringraziamento speciale va a Valeriano Santolini, grazie a lui la macchina è stata preparata a puntino, risolvendo i tanti problemi, permettendoci di poter partecipare a questa meravigliosa gara. Ci siamo divertiti veramente tanto, ottenendo anche un buon risultato con la nostra piccolina anche se c’era caldo, prove bellissime.” Complimenti a tutti gli equipaggi della Titano Motorsport, e vi aspettiamo ora al prossimo appuntamento: San Marino Rally l’8-9 luglio.

c.s. Titano Motorsport