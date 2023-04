TITANO TRAIL RUN San Marino: domenica 23 aprile la nuova sfida sui sentieri della Repubblica

Tre distanze sui sentieri della Repubblica di San Marino, di corsa trail o di cammino trekking, per tutti: dai top runner agli amatori di ogni età, ai nuovi appassionati delle squadre “corporate” (compagini aziendali) fino ai camminatori più tranquilli: È questa l’identità della “TITANO TRAIL RUN San Marino”, ovvero della prima gara nazionale FIDAL di trail run, alla scoperta dei luoghi più affascinanti di San Marino. Tre percorsi, su distanze diverse per a tutti coloro che praticano il trail running (top runner, amatori e squadre Corporate) o le diverse forme di cammino, dal nordic walking alla semplice camminata trekking: Trail medio 25km 1400D+, Trail corto 14km 700D+ e Trail urbano 4km 270D+.

L’evento avrà partenza e arrivo al Campo Bruno Reffi, nel cuore del centro storico di San Marino. La manifestazione è stata inserita tra gli eventi di interesse nazionale italiano di trail run. Sarà possibile partecipare anche alla Corporate Run, con la speciale classifica per team amatoriali di amici e colleghi, e alla corsa/camminata non competitiva aperta a tutti. I percorsi sono visibili anche su Garmin Connect. Le iscrizioni on-line alla TITANO TRAIL RUN San Marino 2023, il programma, i percorsi e il regolamento ufficiale sono disponibili sul sito web www.tfsanmarino.com e su ENDU. Inoltre sono disponibili offerte speciali riservate ai partecipanti e loro accompagnatori per chi desidera sfruttare l’occasione per fare un week end con soggiorno a San Marino. Maggiori informazioni sul sito web www.sanmarinowelcome.com oppure al Tel. 0549 995613.

