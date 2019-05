Titoli regionali e Oscar per la Mya Gym

Sabato si è disputata a Castel Bolognese (RA) la 2° prova regionale del campionato individuale UISP 1°-2° categoria Esordienti e Allieve, in gara sono scese in pedana diverse atlete della Mya Gym ottenendo ottimi risultati e diversi titoli di campionessa regionale. Nella categoria Esordienti anno 2009 ha aperto la gara Marta Macina con 2 ottimi esercizi con gli attrezzi cerchio e fune ed ha conquistato il podio in entrambe le prove, il 3° posto al cerchio ed il 1° posto alla fune nella classifica di giornata, Con questi risultati ha poi conquistato il podio al 2° posto anche nella classifica regionale ed il titolo di campionessa regionale alla fune. Ottime prove negli esercizi alla palla e al corpo libero per Arianna Chiaruzzi dove ha conquistato rispettivamente un 4° posto ed un 11posto nella classifica di giornata; nella classifica regionale si piazza al 5° posto alla palla e al 13° posto al corpo libero. A seguire si sono esibite le atlete della categoria Allieve anno 2008 dove tutte hanno eseguito gli esercizi al corpo libero e alla palla; nella classifica di giornata hanno conquistati i seguenti piazzamenti, Nicole Giusti 2° posto al corpo libero e 3° posto alla palla, Lisa Ripa 5° posto al corpo libero e 4° posto alla palla, Giulia Tiribilli 11° posto al corpo libero e 9° posto alla palla, Matilde Fabbri 13° posto al corpo libero e 10° posto alla palla. Nella classifica regionale, stilata con il miglior risultato delle 2 prove, le atlete Matilde Fabbri e Nicole Giusti hanno conquistato a pari merito il titolo di campionessa regionale 2019 al corpo libero, Lisa Ripa l’8à posto e Giulia Tiribilli il 10°posto; nell’esercizio alla palla si sono classificate Lisa Ripa al 3° posto, Matilde Fabbri al 4° posto, Nicole Giusti al 5° posto e Giulia Tiribilli al 7°posto. Successivamente hanno gareggiato le atlete della categoria Allieve anno 2007, Rebecca Mini, realizza in giornata due podi, uno splendido 3° posto sia al corpo libero che alla palla, e nella Classifica Regionale conclude al 5° posto al corpo libero e al 4° posto alla palla Nella Classifica Regionale Esordienti anno 2010, Viola Vescovelli chiude con un 7° posto al corpo libero e un 6° posto alla palla. Si è esibita, sebbene giudicata fuori gara, la piccola atleta Alice Zonzini di 7 anni al corpo libero e al cerchio nella categoria Esordienti anno 2011 con un’ottima prestazione. La tecnica Sara Bollini è molto soddisfatta e orgogliosa della atlete e dei risultati che sono riuscite ad ottenere Giornata di lavoro per le allenatrici e atlete dei gruppi Open dove il 1 maggio hanno partecipato a Forlì alla “36ima Rassegna Nazionale di Coreografia UISP“, i 2 gruppi composti dalle numerose atlete della società si sono ben distinti, portando a casa entrambi i gruppi un premio. Il gruppo Open 1 diretto dalla tecnica Luna Casadei con le ginnaste Bartolini Maria, Bianchi Sofia, Bonfante Aida, Lignini Maya, Piccari Sofia, Stacchini Alessia, Stilli Alice, Toccaceli Aurora, Toccaceli Veronica, Tomassini Virginia e Zonzini Emily hanno vinto il premio per l'Oscar del Ritmo. Il gruppo Open 2 con le ginnaste Denise Gasperoni, Layan De Luca, Maya Rattini, Sarah Nilo Gomes, Alice Pedrelli, Alice Piattelli, Vittoria Vitadello, Chiara Zanotti e Agnese Zanni capitanate dalla tecnica Valentina Di Rese che hanno vinto il premio per l'Oscar alla Sincronia. La società invita tutti gli appassionati per sabato e domenica prossima al Multieventi Sport Domus, dove organizza 2 gare regionali gold e silver FGI, poter ammirare e tifare per le atlete della Mya Gym.