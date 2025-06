Tommaso Lonfernini e Peritop sul podio a Montefalco: terzo posto nel Circuito MASAF 5 anni

Importante risultato per la Federazione Ippica Sammarinese lo scorso fine settimana a Montefalco, dove si è svolta una delle tappe del Circuito MASAF riservato ai cavalli di 5 anni. Il cavaliere Tommaso Lonfernini , in sella alla giovane Peritop , ha conquistato un ottimo terzo posto su 57 binomi partenti, confermandosi tra i protagonisti della manifestazione e dimostrando ancora una volta le sue qualità tecniche e la solidità del binomio. La prova di Montefalco ha messo in luce non solo la preparazione e l'esperienza di Lonfernini, ma anche le grandi potenzialità di Peritop, cavalla in costante crescita che sta mostrando margini di miglioramento notevoli, sia sul piano atletico che mentale. Questo risultato rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso sportivo di Tommaso e del suo giovane cavallo, che fanno ben sperare per il futuro nelle competizioni nazionali e internazionali. La Federazione intende congratularsi con Tommaso Lonfernini per l'eccellente prestazione e ringrazia tutto il team che lavora quotidianamente con passione e dedizione per far crescere il movimento equestre sammarinese.

c.s. Federazione Ippica Sammarinese