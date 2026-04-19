Toni-Ceccarelli trionfano a New York e si qualificano per le finals di novembre a Dubai

Negli Stati Uniti – a Miami – avevano vinto le Finals del 2025 a novembre, e proprio dagli Stati Uniti riparte con forza la loro corsa. Luca Toni, Campione del Mondo nel 2006 con la maglia dell’Italia, e Luca Ceccarelli, sono i vincitori del New York Open, la seconda tappa dell’EA 7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2026, circuito di padel riservato alle Legends dello sport il cui presidente è Alessandro Moggi. Sui campi della Padel Haus di Dumbo, splendida location a Brooklyn, davanti a centinaia di spettatori, si sono imposti 9-3 sulla coppia formata da Marco Materazzi, altro Campione del Mondo del 2006 con l’Italia, e Fernando Llorente, Campione del Mondo del 2010 con la Spagna e, nel 2025, vincitore delle tappe di Londra, Roma e Madrid dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR. Grazie a questo successo Luca Toni e Luca Ceccarelli si sono qualificati alle Finals di novembre a Dubai, raggiungendo Vincent Candela e Ivan Rakitic, che avevano staccato il pass conquistando la tappa di Milano, apertura ufficiale del tour 2026. Fra i più applauditi della due giorni nella Grande Mela, Danilo Gallinari, il Gallo, leggenda della pallacanestro con una lunga carriera NBA alle spalle. Nel campionato di basket Usa ha giocato con New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma Tunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. In coppia con Giuseppe Rossi, il mitico Pepito, non hanno superato lo scoglio del girone eliminatorio. “Abbiamo disputato un grande torneo – sono le parole di Toni e Ceccarelli –, fin dal primo giorno abbiamo capito che le sensazioni erano buone. Abbiamo condotto partite molto intelligenti, e alla fine ci siamo qualificati per le Finals di Dubai. Il nostro obiettivo è molto chiaro fin da ora: vogliamo difendere con forza la vittoria ottenuta lo scorso anno nelle Finals di Miami, e laurearci di nuovo Campioni del Mondo dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR. Non sarà facile, ma siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre possibilità. Ormai il feeling in campo fra di noi è evidente. E adesso siamo sicuri di esserci, a Dubai…”. Il calendario 2026 del tour prevede, per il mese di maggio, la terza tappa: si giocherà l’8 e il 9 a Londra. Ci sarà anche John Terry, enorme Leggenda del calcio inglese.

NEW YORK OPEN, RISULTATI

Girone di qualificazione

Materazzi-Llorente b. Menez-Giuly 9-4 Toni-Ceccarelli b. Candela-Denis 9-3 Florenzi-Dida b. Menez-Giuly 9-8 Materazzi-Llorente b. Florenzi-Dida 9-2 Candela-Denis b. Gallinari-Rossi 9-1 Toni-Ceccarelli b. Gallinari-Rossi 9-2

Semifinali

Materazzi-Llorente b. Candela-Denis 9-7

Toni-Ceccarelli b. Florenzi-Dida 9-3

Finale

Toni-Ceccarelli b. Materazzi-Llorente 9-3

CALENDARIO 2026

13/14marzo: Milano – vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic

17/18 aprile: New York – vincitori Luca Toni e Luca Ceccarelli

8/9 maggio: Londra

6/7 giugno: Istanbul

11/12 settembre: Roma

25/26 settembre: Amsterdam

16/17 ottobre: Shangai

30/31 ottobre: Hong Kong

28/29 novembre: FINALS DUBAI







