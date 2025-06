COMUNICATO STAMPA Torna il Torneo Internazionale del Titano

È iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione del Torneo Internazionale del Titano. L'appuntamento è per il fine settimana 6-7-8 giugno sui campi di Dogana e Montecchio della Repubblica di San Marino. Saranno ben 22 le squadre a contendersi il trofeo. Si parte il pomeriggio di venerdì 6 giugno con la fase a gironi che proseguirà fino a tarda sera e continuerà anche nel pomeriggio e nella serata di sabato 7 giugno. La finali si giocheranno dalla mattina di domenica 8 giugno. Due le annate coinvolte sui terreni di gioco dello stadio Ezio Conti di Dogana e quello di Montecchio. Dieci le squadre iscritte al torneo dedicato ai nati nel 2014, mentre sono 12 quelle per l'annata 2013. Per il terzo anno consecutivo la Titano Academy organizza questo torneo giovanile che vedrà tra le 22 squadre partecipanti anche le formazioni giovanili di: Lazio, Empoli, Sassuolo, Pescara, Rimini e Vis Pesaro. A queste importanti squadre professionistiche vanno aggiunte alcune delle maggiori realtà dilettantistiche regionali di Emilia Romagna, Lazio, Marche e Umbria. A difendere i colori di San Marino anche Tre Penne e Virtus in rappresentanza della Titano Academy Un evento che nella scorsa edizione ha registrato la presenza di oltre 2000 visitatori durante le tre giornate di partite. Uno sforzo importante per la Titano Academy realizzato grazie al fondamentale sostegno di realtà sammarinesi e con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport e della Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l'Expò, l'Informazione e l'Attrazione Investimenti Turistici. Informazioni e aggiornamenti giornalieri sulla pagina Instagram Titano Academy @titanoacademy

