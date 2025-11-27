Torneo dei Piccoli Stati di scacchi, San Marino protagonista con tre vittorie

La Nazionale di scacchi sammarinese è stata a Cipro per la partecipazione al Campionato dei Piccoli Stati, un progetto del circuito European Small Nations Asssociation svolto nella città di Larnaca e giunto alla quarta edizione. Per San Marino hanno giocato in ordine di scacchiera i Maestri FIDE Danilo Volpinari ed Ezio Righi, Mirko Leardini, Michele Piva e Giancarlo Berardi. Alla manifestazione hanno partecipato insieme al Titano anche Andorra, Cipro, Lussemburgo, Isole Faroe, Monaco, Liechtenstein, Malta, Jersey e Guernsey in partite che sono durate fino a sei ore. Contro le quotate Liechtenstein, Jersey e Guernsey sono arrivate vittorie di scacchiera, mentre pari contro Malta e Lussemburgo. Vittoria finale che è andata alle Isole Faroe, secondo posto per Andora e terzo per i padroni di casa di Cipro. Sarà Monaco a ospitare nel 2026 il Campionato Individuale del torneo Open.

c.s. CONS

