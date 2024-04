Torneo di Sviluppo Under 16: Marlù al fianco della Nazionale di San Marino

Le giovani Titane della Nazionale Under 16 hanno vissuto appieno le forti emozioni della loro primissima avventura europea. Non lo hanno fatto da sole. Marlù Gioielli è stata al fianco della primissima Selezione in rosa del Titano lungo tutto l’arco del Torneo di Sviluppo casalingo iniziato lo scorso 16 aprile. Una sinergia naturale, quella tra l’azienda guidata dalle sorelle Fabbri e la FSGC, originata dal comune intento di promuovere ed ispirare i sogni delle giovani ragazze sammarinesi nella pratica del gioco più bello del mondo, e con indosso la maglia più prestigiosa e più romantica di tutte: quella che rappresenta il loro Paese. Il Torneo di Sviluppo andato in scena la scorsa settimana ha fatto la storia del calcio di San Marino, fin dal fischio d’inizio della prima gara. Ma ha anche regalato - a proposito delle forti emozioni di cui sopra - la prima, meritatissima vittoria, giunta al termine di una partita – la seconda, quella contro l’Estonia – giocata dalle ragazze di Piva con grande applicazione per tutti i 90’, oltre che con la capacità di superare i momenti critici fino a giungere al tripudio finale, opportunamente enfatizzato da una tribuna zeppa di bimbe del settore giovanile e che per tutta la durata del torneo è stata calorosa, colorata, instancabile. La manifestazione è stata anche un’opportunità per veicolare, al cospetto di “compagne di viaggio” provenienti da tre differenti Paesi europei (Georgia, Estonia e Lussemburgo), i più puri valori dello sport, e particolarmente dello sport giovanile, in un clima di totale condivisione e di festa, che si è protratto ben oltre i confini del terreno di gioco. A proposito di quest’ultimo punto, merita una menzione speciale la serata di bowling a squadre miste – comprendenti tutte le giocatrici di tutte e quattro le Nazionali in gioco – trascorsa all’antivigilia dell’ultima giornata di gare. La FSCG, la Nazionale Under 16 e tutto il pubblico di Acquaviva si sono lasciati decisamente travolgere dalle positive vibes che da tempo aleggiavano attorno a questo appuntamento e che sono diventate decisamente più forti a partire dal 16 aprile, con picchi raggiunti nel momento di un gol, di una parata, di un recupero difensivo particolarmente difficile. È stata insomma una settimana intensa e Marlù ha accompagnato e affiancato le giovani Titane per tutta la durata di questa esperienza, facendosi anche portatrice di un messaggio di amicizia ed accoglienza nei momenti che non riguardavano prettamente le vicende di campo. Marlù ha infatti anche consegnato dei cadeaux preziosi a tutte e quattro le delegazioni coinvolte nel torneo, segno di un impegno costante nella costruzione di legami e di gioie condivise al di là delle logiche del risultato e dell’agonismo, comunque mai centrali all’interno di un torneo dedicato alla crescita di giovani donne impegnate ad inseguire un sogno.

“Marlù è sempre felice di sostenere iniziative di valore in Repubblica. Ancora una volta, insieme a FSGC, abbiamo scelto di sostenere le giovani Titane della Nazionale Under 16, proprio per dare un segnale forte di continuità e valorizzare una delle tante forme di espressione del talento femminile, sempre senza etichette o distinzioni di genere, come è nella filosofia di Marlù, in un contesto altamente sportivo e formativo” - così esordisce Marta Fabbri, Responsabile Governance Marlù - “il Torneo di Sviluppo Under 16 andato in scena dal 15 al 21 aprile è un esempio pulito di condivisione, unione e partecipazione di diversi Paesi all’insegna dell’amicizia e dello sport”.

