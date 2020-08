Torneo Giovanile di Viserba: Silvia Alletti cede solo in finale

Torneo Giovanile di Viserba: Silvia Alletti cede solo in finale.

Silvia Alletti si è arresa solo in finale nel torneo nazionale giovanile organizzato dal Tennis Club Viserba. L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino, impegnata nell’ultimo atto del torneo Under 14, ha affrontato oggi Letizia Giovagnoli, che si è imposta per 7-6 6-2 sulla sammarinese. Per la Alletti comunque un ottimo torneo, per la soddisfazione del direttore tecnico della Scuola Federale Stefano Galvani. Nello stesso torneo si era fermata in semifinale Talita Giardi, che oggi ha guadagnato un’altra “semi”, quella di Pinarella, grazie ad una bella vittoria. Domani si giocherà l’accesso alla finale.



I più letti della settimana: