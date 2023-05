Torneo individuale dei Plessi Scolastici di Judo

Torneo individuale dei Plessi Scolastici di Judo.

Si è svolto venerdì 5 maggio presso la palestra Ex Mesa di Serravalle il Torneo individuale del plessi scolastici – Campionato Sammarinese Judo 2023, al quale hanno preso parte gli atleti sammarinesi iscritti alle due società presenti nel Territorio: Judo Club e Sakura Judo. Il Campionato ha visto competere 43 judoka, suddivisi in 15 categorie a partire dai 5 anni di età, 14 femmine e 29 maschi, che hanno animato il pomeriggio con spettacoli davvero emozionanti. Diversi gesti di Fair Play hanno toccato i cuori degli spettatori che hanno potuto constatare quanto il judo sia uno sport sano, inclusivo e altamente educativo per i giovani, grazie ai principi che sono alla base di questa straordinaria disciplina. Molti genitori si sono resi disponibili a collaborare per la gestione dei gruppi di atleti in gara e hanno trasformato questo Trofeo in un piacevole pomeriggio di scambio e condivisione, scoprendo a loro volta una profondità di questo sport che non conoscevano pienamente. Il Torneo prevedeva anche la premiazione del Plesso scolastico con il numero maggiore di atleti e sul podio è salito Serravalle. La Federazione FJLAS e D.A. (Judo, Lotta, Aikido e discipline associate) ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla riuscita di questo importante evento ed in particolare le Maestre e i Maestri di Judo dei due club sammarinesi che hanno allenato le ragazze e i ragazzi con tanta passione e rispetto, riuscendo a tirare fuori il meglio da ognuno di loro.

c.s. Federazione Judo Lotta Aikido e Discipline Associate

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: