Torneo Rodeo Under 14 a Riccione: Bollini cede in semifinale, Lonfernini agli ottavi

29 set 2025
Sono sei gli allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino ad aver partecipato nel weekend al torneo Rodeo Under 14 andato in scena sui campi del Tennis Club Riccione. Nicolò Bollini, dopo aver superato, nell’ordine, Flavio Areolite (4-2 4-2) e Giulio Colangeli (1-4 4-0 7-2), è approdato in semifinale, dove ha ceduto a Leonardo Satta, seconda testa di serie del torneo, per 4-0 4-1. Si è fermato, invece, agli ottavi di finale Alberto Lonfernini. Il sammarinese ha superato Nicolò Piepoli 4-2 4-0 e ha in seguito battuto Elia Sabatini per 4-5 5-3 8-6, ma si è poi dovuto arrendere alla testa di serie numero 1 e vincitore del torneo Alessandro Canova (5-3 4-1). Leonardo Pedrella Moroni si è fermato al turno precedente contro Nicolò Maldini (4-0 5-3), dopo aver superato Giulio Simoncelli (3-5 4-1 10-8), Andrea Magnoni (4-0 4-1) e Lorenzo Mattioli (4-0 2-4 8-6). Sconfitta al primo turno, non senza lottare, per Giacomo Rosa, Matteo Muccioli e Marco Fantini.

C.s. Federazione Sammarinese Tennis




