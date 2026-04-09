Trail Running Camp, 3 giorni e 60 km di corsa in montagna

Tre giorni di Trail Running Camp a Pennabilli con il campione Henri Aymonod e altri atleti di spicco. Approfondimenti su nutrizione, yoga e 60 km di corsa in montagna. Organizzato da Born to Run - running club di Rimini con il supporto del marchio The North Face. Tra i partner: The North Face, Petzl, Out Of, Näak. Dopo il successo all’esordio, è pronta a calare il tris la Trail Running Camp, terza edizione da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2026 a Pennabilli e in alta Valmarecchia. Il Camp sarà guidato da uno dei più grandi atleti italiani della corsa in montagna, Henri Aymonod, 29enne valdostano, campione mondiale 2021 anche nella specialità vertical. Accanto al campione valdostano ci saranno anche atleti del team Ambassador The North Face Italia, come Gianola, Calzolari, Barbieri e il riminese Fabrizio Lombardi (presidente di Born to Run running club). Tra le proposte della tre giorni ci sono: corse, formazione, yoga, nutrizionista, mental coach, endurance coach. E tre trail per 60 km. Punto di partenza: La Veranda, luogo d’incontro (via XXIII 60/a, Rimini), per raggiungere poi l’Hotel Il Duca di Pennabilli. Novità 2026: il Campo Base, tutto attrezzato, sul monte Carpegna, organizzato da The North Face. Venerdì 10 aprile è in programma la suggestiva corsa al tramonto (10 km), con partenza dall’Hotel Duca di Pennabilli per salire all’Eremo del Monte Carpegna. Qui i 40 iscritti (provenienti da tutta Italia) dormiranno nel Campo Base. Al risveglio, sabato long trail sulla distanza di 25 km, con 1.300 mt di dislivello, guidato da Henri Aymonod. E ancora incontri con l’insegnante di yoga Martina Meluzzi; Davide Barone (35 anni, coach specializzato negli sport di endurance); Fabio Deluigi, coach di corsa; e Matteo Gorini (originario di Rimini, biologo nutrizionista, specializzato in alimentazione sportiva). Sabato sera festa al Caffè della Nina di Pennabilli. Domenica yoga e allenamento specifico sulle salite con Henri Aymonod, quindi pranzo in Veranda e saluti finali. “Trail Running Camp sta crescendo di anno in anno. – dicono gli organizzatori –È diventato un appuntamento fisso, accompagnato da workshop sulla corsa e su come migliorare le proprie prestazioni, unendo amore per la corsa, natura e sport, con positive ricadute anche per il territorio”.

c.s. Born to Run







