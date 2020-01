Trasferta positiva a Camaiore per la Domus San Marino Nuoto Pinnato

La Domus San Marino Nuoto Pinnato ha preso parte domenica scorsa a Camaiore alla prova del campionato regionale toscano organizzato dalla Kamasub Camaiore presso la locale piscina comunale. Elena Bonfè, Aurora Toccaceli, Camilla Sansovini ed Emanuele Canti hanno difeso al meglio i colori biancazzurri. La Bonfé ha chiuso sesta nei 50 pinne nella unificata categoria degli Esordienti, ma terza tra le atlete della sua categoria, migliorando il suo personale. Aurora Zeppa ha chiuso i 100 pinne in terza posizione e i 50 al 6° posto. In continua crescita Aurora Toccaceli, che migliora i suoi tempi nei 50 e nei 100 pinne, chiudendo le due gare al 13° e 9° posto. Emanuele Canti ha chiuso i 50 pinne in sesta posizione e si è giocato il podio nei 200, cedendo solo alla fine e dovendosi accontentare del 4° posto. Infine, con il pass già in tasca per gli italiani di categoria, Camilla Sansovini ha centrato il minimo anche per i Campionati Italiani assoluti nella specialità dei 50 metri pinne.