Trasferta positiva al Torneo Internazionale Luxembourg Throphy

La Federazione Sammarinese Ginnastica ha partecipato sabato 8 e domenica 9 giugno al Torneo Internazionale Luxembourg Throphy 2019 con una delegazione composta dal le atlete Giulia Casali, Lucia Castiglioni, Monica Garbarino, Elettra Massini, Carol Michelotti e Anna Tamagnini, accompagnate dalla tecnica Federica Protti. Nella prima giornata di gara, per la categoria Junior A FIG, sono scese in pedana ai quattro esercizi palla, fune, clavette e nastro, le ginnaste Giulia Casali e Anna Tamagnini. Alcune imprecisioni di troppo hanno fatto concludere la gara di Giulia in 29° posizione mentre Anna, con delle buone esecuzioni, chiude la sua gara al 24° posto della classifica generale. Nel pomeriggio, qualche imprecisione anche per le Senior A. Buona la prestazione di Lucia che, al termine dei quattro esercizi, si è qualificata per tutte e quattro le finali conquistando una medaglia di bronzo nella specialità nastro. Monica, che ha sfiorato la finale al cerchio, conclude nella classifica finale in 9° posizione mentre Elettra, al suo primo appuntamento internazionale nella categoria Senior, pur conducendo una buona gara, si classifica al 10°posto. Domenica mattina ha gareggiato Carol Michelotti, l’atleta più giovane della delegazione, nella categoria Kids 2010 A con due esercizi, corpo libero e fune e con un’ottima perfomance, Carol è salita sul gradino più alto del podio portando a casa una meritata medaglia d’oro e si è aggiudicata anche la medaglia d’oro nella classifica delle ginnaste appartenenti ai piccoli Stati. Ora le atlete della FSG sono già al lavoro per il Torneo Internazionale che si disputerà il 16 giugno a Foligno.