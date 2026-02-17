Tre biancazzurri all'Insubria Cup 2026

Dopo un 2025 avvincente con 24 medaglie complessive (6 ori - 6 argenti e 12 bronzi) ed un inizio 2026 scoppiettante per la nuova FESAT, con lo splendido bronzo internazionale del nostro giovanissimo Alessandro Giovagnoli (1° dan -78 kg junior) balzato al 6° posto assoluto nel ranking europeo di categoria, all’ETU Grand Prix di Tirana (ALB) della scorsa settimana, ecco in fondo al sentiero agonistico una delle gare più rilevanti del panorama sportivo italiano dedicato al Taekwondo: l’11^ edizione dell’Insubria Cup del prossimo fine settimana (21-22 febbraio 2026) a Busto Arsizio (VA), con più di 1.000 iscritti, suddivisi nelle varie categorie senior, junior e cadetti. Saranno 3 i fighters che difenderanno i colori bianco-azzurri: nella categoria senior Stefano Crescentini (3° dan cat. -74 kg) e Matthieu Mougeot (1° kup - cintura rosso-nera +87 kg), mentre negli junior gareggerà Federico Amati (1° poom cat. -58 kg). Saranno coadiuvati all’angolo dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), che seguirà, da vicino, tutti gli incontri. I nostri ragazzi, nelle scorse settimane, hanno perfezionato gli allenamenti sia per questa gara, sia per i prossimi impegni che li vedranno sicuramente protagonisti nel corso del 2026, a partire dai i Mondiali Junior ad aprile in Uzbekistan e poi, nell’anno solare, sicuramente i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto a fine agosto. Nel frattempo, a San Marino, la nuova Federazione Sammarinese Taekwondo sta già impegnandosi per organizzare al meglio un altro grande evento, la 3^ edizione dell’Open di San Marino in calendario per l’ultimo week end di giugno a Serravalle, presso la sala grande della Sport Domus. I risultati sin qui ottenuti dimostrano chiaramente la competitività della nostra scuola di Taekwondo, sia in campo internazionale sia in quello italiano, con giovani che si presentano sempre più protagonisti di questa bellissima disciplina marziale e sport olimpico. Ricordiamo inoltre che il T.S.M., affiliato CONS e FESAT, è l’unico Club in Repubblica dove ci si può avvicinare al Taekwondo, sotto il controllo di Maestri tutti diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation), nelle due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, dove vi aspettiamo per un’eventuale prova gratuita.

C.s. - Federazione Sammarinese Taekwondo







