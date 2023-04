Tre bianco azzurri a Bucarest al torneo qualificazione per gli European Games 2023

Tre bianco azzurri a Bucarest al torneo qualificazione per gli European Games 2023.

Dopo lo scorso fine settimana ad Innsbruck (AUT) per l’edizione 2023 dell’International Open d’Austria, torneo G-1, dove il nostro Achille Tentoni (c.n. 1° dan cat. -48 kg) ha conquistato, per la prima volta per i colori sammarinesi, una bellissima medaglia di bronzo, ecco, senza tregua alcuna, spunta all’orizzonte una nuova gara: il Torneo di Qualificazione alla 3^ Edizione dei Giochi d’Europa che si svolgerà a Bucarest (Romania) proprio nel week end di Pasqua (07-10 aprile), in previsione dei Giochi d’Europa veri e propri che verranno disputati a Malopolska (Polonia) i prossimi 23-26 giugno 2023. Il nostro Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), che sarà l’accompagnatore e meglio di altri conosce l’ambiente gare, ci riferisce che per i nostri Michele Ceccaroni (4° dan cat. -68 kg), Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg) e Samuel Tarini (1° dan -63 kg), che rappresenteranno i colori bianco-azzurri, sarà veramente dura, poiché a disputare questo prezioso torneo di qualificazione, sono stati chiamati tutti i migliori atleti europei del momento, compresi alcuni campioni europei e mondiali in carica. Quindi, pur essendo consapevoli delle difficoltà, i ragazzi del nostro team, come sempre, si faranno valere ancora una volta in campo internazionale, dove hanno ottenuto vari successi. In questa occasione non sarà importante solo conquistare medaglie, ma disputare il maggior numero di incontri per scalare la classifica europea e qualificarsi ai Giochi 2023. Dopo questa gara, ci sarà una pausa di circa un mese, ma già il 06/07 maggio prossimi saremo a Riccione per l’Open dell’Emilia Romagna con 14 atleti, in tutte le categorie. Infine, proprio in previsione dei Giochi d’Europa, il 16-17-18 giugno salirà ancora sul Titano per uno stage agonistico a Serravalle il Gran Maestro Park Young Ghil (c.n. 9° dan), Direttore Agonistico della Nazionale. Quindi tanto lavoro, ma la programmazione agonistica e l’attività di base non possono permettersi tregue e tutto si svolge, oltre che sui campi di gara, nelle due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle (presso la Sport Domus). Per chi volesse conoscere il Taekwondo, si può provare tranquillamente e senza alcun rischio questa bellissima Arte Marziale e Sport Olimpico, sotto la guida tecnica di Maestri tutti qualificati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation).

Cs - Club Taekwondo San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: