Tre Fiori e “Calciatori Brutti” sbarcano insieme in Europa.

La community calcistica più seguita d’Italia sbarca in Europa insieme al Tre Fiori. La collaborazione fra il Tre Fiori e “Calciatori Brutti” iniziata lo scorso anno in occasione del derby di Fiorentino, si rinnova ora per le gare del primo turno preliminare di Conference League. Si parte dalla gara di andata di giovedì 7 luglio in Lussemburgo contro il Fola Esch (ore 20:00). “Calciatori Brutti” racconterà la sfida della Selva-band con il suo irriverente e accattivante modo, rendendola virale attraverso le stories sulla pagina Instagram (https://www.instagram.com/calciatoribrutti/) che conta 3,1 milioni su Instagram, 1,7 milioni di follower su Facebook, 1,9 mln di like su TikTok. Anche per la partita di ritorno del 14 luglio al San Marino Stadium sono previste iniziative insieme ai ragazzi di Calciatori Brutti.

