Tre medaglie per le ginnaste biancazzurre all'International GR Tournament di Udine

Tre medaglie per le ginnaste biancazzurre all'International GR Tournament di Udine.

Continua il buon periodo di forma per la Federazione Sammarinese Ginnastica impegnata sulla pedana di Udine dove, durante il week-end appena trascorso, è andato in scena l’International GR Tournament “Swirl and Twirl”. Al palazzetto tra le 300 atlete che sono scese in pedana provenienti da 16 differenti Nazioni la delegazione sammarinese composta da Eva Bombagioni, Gioia Casali ed Emma Fratti accompagnate dal Giudice Internazionale Federica Protti e l’allenatrice Monica Leardini, ha ben rappresentato i colori della piccola Repubblica. Nella categoria Junior 2010 livello A Emma Fratti, scesa in pedana con gli attrezzi cerchio, clavette e nastro, chiude la competizione in settima posizione nella classifica all-around, ma nella classifica specialità nastro conquista una meritata medaglia di bronzo. Nella categoria Junior 2009 livello A grintosa la prova di Eva Bombagioni con gli esercizi al cerchio, palla e clavette, che conclude a metà della classifica all-around, e infine nella categoria Junior 2008 livello A Gioia Casali chiude la competizione nella classifica all-around al terzo gradino del podio dopo la conquista di un bronzo alle clavette, un argento al cerchio e un quarto posto alla palla a soli 0,10 centesimi dalla terza classificata. L’attività agonistica delle giovani atlete bianco-azzurre non si ferma neppure il prossimo week-end. Un’ulteriore gara, dove testare gli esercizi di nuova composizione, attende le ginnaste prima dell’esordio della squadra al Campionato di Serie C previsto per l’ultimo week end di febbraio a Serravalle nella palestra del Multieventi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: