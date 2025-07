Tredici medaglie dai Campionati Italiani per il nuoto pinnato sammarinese

Tredici medaglie dai Campionati Italiani per il nuoto pinnato sammarinese.

È di cinque ori, due argenti e sei bronzi e numerosi miglioramenti il bottino totale degli atleti della Domus San Marino di nuoto pinnato , che hanno partecipato ai Campionati Italiani di categoria svolti alla Piscina Elysium di Agropoli, impianto che ha ospitato circa 500 atleti e 39 squadre con la squadra sammarinese che ha contribuito portando sedici atleti, dovuto in più rispetto al 2024. Andando con ordine, sono scese per prime in vasca le ragazze della Seconda Categoria. Chiara Zanotti chiudendo al quindicesimo posto nei 50m pinne, ritoccando il proprio personale; si migliora anche Chiara Naso e Lisa Bartolini concludono quattordicesima nei 100 pinne, specialità nella quale Matilde Calisse si conferma sui propri tempi. Nei 400 pinne Elena Laglia è quinta, migliorandosi di tre secondi e termina sesta nei 200m pinne. Due podi arrivano con Elisabetta Brasey : argento nei 200 pinne e bronzo nei 100. Nel maschile, Luigi Renzi è ottavo nei 200m ritoccando il crono di quattro secondi ed è tredicesimo nei 50 pinne, nella stessa specialità Alessandro Ceci è in dodicesima posizione abbassando di mezzo secondo il proprio tempo. In Terza Categoria, ritocca il proprio personale Maddalena Falcioni nei 200 pinne, chiudendo al decimo posto. Nel maschile Alessandro Amici continua a migliorare nei 50 pinne di mezzo secondo, di due secondi nei 100 e termina all'ottavo posto nei 50 monopinne. Abbatte i suoi tempi anche Samuele Michelotti nei 100 e 200 metri pinne, mentre Federico Bianchini chiudendo a metà classifica nei 100 pinne, migliorandosi di quasi due secondi. Ottime prestazioni dalla categoria Junior, nella quale arriva il doppio titolo tricolore per Emma Bollini nei 50 e 100 metri pinne. Sale sul gradino più alto del podio anche Sofia Fratti nei 50 monopinna e nei 50 apnea, mentre è terza nei 100 pinne. Nei Senior, Camilla Sansovini si aggiudica il bronzo nei 100 metri pinne e Federico Fabbri è decimo 50 pinne, mentre ritocca di mezzo secondo nei 100 pinne. Orgoglio anche dalle staffette. La 4x50 pinne composta da Bollini, Sansovini, Fratti e Brasey si aggiudica l'oro, così come la 4x100 formato da Falcioni, Brasey, Sansovini e Bollini. La staffetta della 4x50 mista maschile composta da Federico Bianchini, Alessandro Amici, Luigi Renzi e Samuele Michelotti è seconda. Quinta piazza per la staffetta 4x50 mista femminile composta da Chiara Zanotti, Elena Laglia, Chiara Naso e Lisa Bartolini, mentre nella 4x100 pinne arriva una squalifica per la formazione Calisse, Bartolini, Laglia e Naso. La squadra sammarinese della Domus San Marino conclude al quarto posto della classifica a squadre, titolo che è stato vinto dalla Sogese Bologna. "Ci siamo ritrovati in una competizione dove i numeri e soprattutto il livello si è alzato enormemente - ha dichiarato Leonardo Sansovini , presidente federale -. Sono stati due giorni di gara impegnativi e soprattutto carichi di emozione e soddisfazione. I tecnici Fabio Donati e Anna Ballarini hanno fatto un lavoro egregio, preparando i ragazzi al meglio e motivandoli nei momenti più difficili. Gli atleti, sono cresciuti sportivamente ed emotivamente, si sono sacrificati e battuti con onore portando a casa una prestazione eccezionale, proprio con dei titoli italiani che mai avrei pensato di riuscire a centrare Si chiudendo una stagione ricca di soddisfazioni, congratulazioni agli atleti ed ai tecnici”.

C.s. Cons

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: