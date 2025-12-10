Triangolare di apnea, seconda vittoria consecutiva per la Sub Haggi Statti

Il triangolare di apnea subacquea tocca la quota delle dieci edizioni, l’ultima disputata venerdì 5 dicembre alla piscina Tavolucci di Borgo Maggiore. L’evento, organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee, ha visto sfidarsi come da consuetudine le due squadre di Riccione, Polisportiva Sub e Sub Riccione Gian Neri, insieme alla formazione di casa della Sub Haggi Statti. Al termine delle due prove la Sub Haggi Statti formata da Alvaro Casali, Paolo Masini, Davide Tagliani, Lorenza Angelini, Daniele Mazza, Francesco Della Torre, Fiorenzo Ciavatta, Andrea Vergari e capitanata da Giorgio Pierguidi ha bissato il successo dello scorso anno. Il trofeo rimarrà quindi a San Marino fino alla prossima edizione quando verrà messo di nuovo in palio. Secondo posto per la Sub Riccione Gian Neri, che può vantare il premio specialeper il miglior tempo individuale a Stefano Serafini, e terzo per la Polisportiva Sub Riccione.



