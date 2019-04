Trofeo Spring: un bilancio positivo sotto tutti i punti di vista

Intenso ed emozionante il Trifeo Spring 2019, appuntamento divenuto oramai consueto dedicato al nuoto sincronizzato, svoltosi dal 26 al 28 aprile presso il Multieventi Sport Domus di San Marino. Coinvolto sia il settore propaganda che quello agonistico, con la presenza di alcune squadre nazionali, compresa ovviamente quella sammarinese composta da Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini. L'ottima organizzazione della Chlor In, il patrocinio della Federazione Sammarinese Nuoto e la collaborazione della Società Synkronos San Marino, hanno permesso di ospitare un evento internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 1300 atlete, di 53 società e con la presenza straordinaria dell'olimpionica Virginie Dedieu, esibitasi sabato sera davanti ad un gremito ed ammaliato pubblico.L'alto livello tecnico della competizione è stato un importante banco di prova per le atlete locali che, impegnate in varie categorie, hanno comunque ben figurato, tenendo orgogliosamente alta la bandiera biancazzurra. Nel settore propaganda, secondo posto nel singolo Esordienti C per Daria Toccaceli, 4° posto nel singolo Esordienti B per M. Sophia Gallucci e, nella stessa categoria, 18° posto per Lisa Poggiali. Il binomio Gallucci – Poggiali ha ottenuto anche il 15° posto nel duo. Tra le agoniste, 3° posto per il duo Penserini – Bacchi nella categoria Ragazze; 2° posto per la squadra composta da Gallucci, Guerra, Di Valerio, Ronci, Carabini, Secchi, Di Rosa e Mezaris, 3° posto nel singolo per Sara Bacchini. Infine, ciliegina sulla torta, le nazionali Jasmine Zonzini e Jasmine Verbena hanno ottenuto rispettivamente il 1° e 2° posto nel singolo di categoria assoluta e, in coppia, le due atlete hanno dominato anche nel duo.

Comunicato stampa CONS