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Trofeo Tiezzi 2025: Giada Parmeggiani rappresenta San Marino nel roller cross

21 giu 2026
Trofeo Tiezzi 2025: Giada Parmeggiani rappresenta San Marino nel roller cross

Dal 17 al 20 giugno si è svolto a Fanano il Trofeo Nazionale Tiezzi, importante appuntamento dedicato ai giovani atleti dell'inline freestyle provenienti da tutta Italia. Per la Federazione Sammarinese Roller Sports è scesa in gara Giada Parmeggiani nella categoria Esordienti, impegnata nella specialità del roller cross. In una competizione che ha visto la partecipazione di 64 atlete provenienti da numerose realtà sportive nazionali, Giada ha affrontato con determinazione il proprio percorso di gara, concludendo la manifestazione al 43° posto. Ad accompagnarla durante l'evento sono state Matilde Terenzi e Matilde Mina, che hanno seguito il percorso di preparazione dell'atleta nel corso della stagione e l'hanno supportata durante la trasferta emiliana. Il Trofeo Tiezzi rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività giovanile federale e costituisce un'importante occasione di crescita per i giovani praticanti dell'inline freestyle. Gareggiare in un contesto nazionale permette infatti agli atleti di confrontarsi con un elevato numero di partecipanti e di acquisire esperienza preziosa sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Per Giada Parmeggiani questa partecipazione ha rappresentato un ulteriore passo nel proprio percorso sportivo, offrendo l'opportunità di misurarsi con alcune delle migliori giovani interpreti della disciplina e di accumulare esperienza utile per i futuri impegni agonistici. La Federazione Sammarinese Roller Sports prosegue così il proprio lavoro di promozione e sviluppo dell'inline freestyle, investendo sulla crescita dei giovani atleti e sulla loro partecipazione alle principali manifestazioni nazionali.

c.s. Federazione Sammarinese Roller Sports


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