Trofeo Titano Petanque

Si è svolto ieri 25 maggio il 23° “Trofeo Titano”, gara Internazionale specialità bocce 30 coppie partecipanti, provenienti da Italia, Principato di Monaco, Francia, Svizzera, San Marino. Le 30 formazioni si sono sfidate nei campi esterni del bocciodromo Federale di Borgo Maggiore nella specialità bocce. Il “Trofeo Titano” 2025 ha visto trionfare la coppia Mennaoui- Ouab della società Morane (Modena) che in finale ha avuto la meglio sulla coppia seconda classificata Graf-Wipfli della società Martigny (Svizzera) Al terzo posto la coppia Di Folco Bruno- Di Folco Pierino della società Ceri (Viterbo), al quarto posto la coppia Pantieri- Di Meglio della società Morane (Modena). A corredo della gara principale per chi non ha raggiunto i quarti di finali si è svolta la gara “B” con 16 formazioni che ha visto trionfare la coppia Cucchetti- Marino della società Dronero (Cuneo) sulla coppia seconda classificata Musso-Marro della società Caraglio(Cuneo) al terzo posto la coppia di casa Vigna-Giri della società Libertas (San Marino) al quarto posto la coppia Hoffman- Desa del Principato di Monaco. Grande soddisfazione da parte della Federazione Sammarinese Sport Bocce per la buona riuscita dell'evento anche in questo 2025.