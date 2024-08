Trofeo Transalpino - Mediterranean Cup Bardonecchia

Dopo l’edizione dello scorso anno organizzata a San Marino nel mese di dicembre, si sta disputando in questi giorni a Bardonecchia l’edizione 2024 del Trofeo Transalpino e Mediterranean Cup, gara internazionale giovanile under 12 che vede la presenza di 10 nazioni e delle rappresentative regionali italiane per un totale di 33 squadre, il team sammarinese è presente con Thomas Ceccoli, Enea Stefanelli la pongista libanese Jaber Tasmin ed il coach Daniele Ceccoli, grazie a tre splendide vittorie su Ungheria, Kosovo e Piemonte si è piazzato nelle prime otto squadre, sconfitto per andare a podio nei quarti di finale dalla Spagna testa di serie n. 1.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Tennistavolo