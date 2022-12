Trofeo Transalpino & Mediterranean Cup Biella

Dal 6 al 8 dicembre 12 paesi del Mediterraneo e le rappresentative regionali italiane per un totale di 34 delegazioni si sono date appuntamento a Biella nel Trofeo Transalpino & Mediterranean Cup Under 12, in grande evidenza le prestazioni del giovane pongista 11 enne sammarinese Pietro Bologna che si piazza al 13 simo posto su 40 pongisti nella gara di singolare con sei vittorie e due sole sconfitte, battendo atleti italiani ma soprattutto quattro pongisti di squadre nazionali straniere il greco Vatsaklis 3:0, il macedone Kalamadevski 3:0, il kosovaro Resul 3:2, e lo sloveno Cacic Blazel 3:0, nel team misto a squadre in coppia con l’ altoatesina Carolina Luini si piazza al 14 posto su 34 team.

